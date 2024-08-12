Спасатели локализовали возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС было локализовано, угроз дальнейшего распространения огня нет. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

"Пожар в районе расположения градирен ЗАЭС, возникший в результате обстрела ВСУ, локализован и угроз дальнейшего горения нет", – указано в сообщении.

Там также сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не выявлено.

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что станция была атакована дроном-камикадзе. По ее словам, атака ВСУ нарушила физическую целостность ЗАЭС, создав тем самым беспрецедентную угрозу ядерной безопасности. Она подчеркнула, что нарушение физической целостности станции попирает базовые принципы МАГАТЭ.

Яшина также сообщила, что специалисты приступят к оценке ущерба, нанесенного атакой ВСУ, после полной ликвидации возгорания.

Возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло вечером 11 августа в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ. Для ликвидации очагов пожара были привлечены сотрудники МЧС.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет, а радиационный фон вокруг АЭС и Энергодара в норме.