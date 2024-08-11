Возгорание произошло на объекте охладительных систем ЗАЭС после обстрела ВСУ

Фото: пресс-служба УНМ LYH

В результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, отметил губернатор. Он добавил, что угрозы парового взрыва и иных последствий нет.

"Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", – написал Балицкий.

По его словам, сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС. Ведется ликвидация очагов возгорания.

"Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле", – отметил губернатор.

Он также призвал доверять только проверенной и официальной информации.

Владимир Путин ранее назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС.

Президент также подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС требует особого внимания РФ. В связи с этим он выразил уверенность в том, что безопасность Донбасса и Новороссии будет обеспечена.