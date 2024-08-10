МИД РФ назвал дипфейком видео с брифингом Захаровой "о ЗАЭС и Курской АЭС"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вброшена в Сеть видеозапись, на которой официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы говорит о готовности РФ рассмотреть передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Киева, является созданным на скорую руку дипфейком, предупредила пресс-служба российского МИД.

Спецслужбы Украины в содействии с западными кураторами продолжают активно использовать дипфейк и другие технологии, основанные на ИИ, для распространения ложной информации о ситуации в приграничных регионах РФ, уточнили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что Захарова ничего подобного никогда не произносила, а все ее настоящие комментарии доступны только в ее телеграм-канале и на официальных ресурсах министерства.

Кроме того, актуальная информация о реальном положении дел на Курской АЭС также размещается на официальных сайтах.

Помимо этого, в ведомстве напомнили о недавнем дипфейке с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывал курчан вступить в ополчение.

"В этой связи вновь призываем пользователей сети Интернет проявлять максимальную бдительность и не доверять данным из сомнительных источников", – заключили в МИД РФ.

Между тем в РФ могут ввести уголовную ответственность за дипфейки с помощью подмены голоса или изображения человека. Виновные могут получить штраф до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы на срок до семи лет. Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов посчитал логичным ввести наказание за противозаконное применение дипфейков.

