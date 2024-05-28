Минцифры представит проект Цифрового кодекса в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры планирует представить первую версию Цифрового кодекса для регулирования сферы связи и IT в середине 2025 года. В таком случае проект будет внесен в Госдуму до конца того же года, рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

"Это фундаментальная история, очень большая сложная, комплексная. К кодексу предъявляется значительно больший объем требований", – цитирует "Интерфакс" министра, который выступил на конференции TAdviser SummIT.

Глава ведомства также подчеркнул, что в настоящее время в стране действует большое количество регулирующих норм, связанных с цифровыми технологиями. По его словам, все они являются фрагментарными.

Шадаев отметил, что в связи с этим власти страны осознали необходимость в разработке свода всего законодательного регулирования, направленного на цифровизацию, защиту данных, а также развитие и использование цифровых технологий. Таким документом и станет Цифровой кодекс.

Ранее глава Минцифры рассказал, что беспилотные автомобили начнут использоваться в России через 5–7 лет. По его словам, их внедрение в больших городах напрямую связано со зрелостью технологий.