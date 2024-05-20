"Известия": в Госдуме разрабатывают закон о маркировке созданного ИИ контента

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В Госдуме начали разработку закона о маркировке контента, созданного с помощью нейросетей. Об этом рассказал член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин, сообщает газета "Известия".

"Если рассматривать отдаленную перспективу, то развитие ИИ-сервисов без необходимого контроля несет опасность появления огромных массивов не только никем не проверенных текстов, но и даже полностью выдуманных фактов, цифр и данных", – заявил Немкин.

Депутат отметил, что маркировка может осуществляться при помощи графических или водяных знаков, которые должны выглядеть ненавязчиво, но при этом быть заметными для потребителя.

По мнению Немкина, соответствующими полномочиями необходимо наделить Роскомнадзор: ведомство могло бы заниматься выявлением деструктивного контента, сгенерированного ИИ.

Эксперты отмечают, что на данный момент неясно, с помощью каких механизмов можно распознать степень участия нейросети и человека в созданном контенте. По их мнению, вероятнее всего, будет реализовано два основных механизма маркировки и контроля ИИ-контента – все ИИ сервисы обяжут автоматически маркировать контент, а специалисты Роскомнадзора будут производить "ручной контроль" подобного контента.

Ранее Владимир Путин назвал очевидным тот факт, что внедрением искусственного интеллекта в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, можно ли бороться с дипфейками. По его словам, если такую подделку можно как-то создать, значит, можно каким-либо образом и детектировать.