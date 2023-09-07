Путин поручил правительству подумать над условиями для создания суперкомпьютеров в РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину подумать, как будет происходить формирование условий, необходимых для разработки суперкомпьютеров в России. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопросы, касающиеся формирования условий для создания суперкомпьютеров, в том числе посредством установления льгот и преференций для российских производителей комплектующих изделий", – говорится в материале.

Ответственность за исполнение поручения главы государства несет председатель правительства Михаил Мишустин. Кабмину дали время до 1 декабря.

Кроме того, президент РФ попросил правительство рассмотреть вопрос о том, как разграничить ответственность за создание и использование нейросетей.

Ранее на базе МГУ имени Ломоносова запустили суперкомпьютер. Машина мощностью 400 петафлопс будет использоваться для защиты систем на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, оборудование поможет в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов анализа больших данных. Помимо этого, компьютер понадобится для исследований в областях физики, химии, биологии, психологии, социологии, геологии, медицины.



"Мослекторий": Роман Душкин – об обучении нейросети