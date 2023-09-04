Собянин рассказал об уникальной цифровой экосистеме московского здравоохранения

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице продолжает расти и развиваться единая цифровая платформа здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, это объединение технологий, помогающих облегчить работу врачам, а пациентам – получить качественную и быструю медицинскую помощь. Они сопровождают горожан на каждом этапе: от записи и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

Собянин также подробнее рассказал о работающих в столице технологиях платформы. В первую очередь, это электронная медкарта, в которой содержится информация о здоровье москвичей. Так, врач и пациент могут в режиме онлайн ознакомиться с протоколами осмотров, результатами исследований и многим другим. На сегодняшний день было создано уже более 19 миллионов электронных медкарт.

Также в Москве работает чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ), который собирает жалобы пациентов на самочувствие перед приемом. Данные автоматически отправляются в протокол предстоящего осмотра, что позволяет уделить больше внимания и времени пациенту.

Еще одна технология на основе ИИ – система поддержки принятия врачебных решений. Благодаря ей врачи поставили свыше 10 миллионов предварительных диагнозов. В системе также работает функция пакетных назначений, позволяющая врачам сократить время на направление на анализы и обследования в десять раз.

Кроме того, в столице функционируют сервисы компьютерного зрения, они анализируют исследования лучевой диагностики, выявляют мельчайшие отклонения и помогают специалистам быстрее назначить лечение.

При помощи технологии голосового ввода врачи могут надиктовывать описание исследований вместо того, чтобы печатать их вручную. А автоматическая расшифровка электрокардиограмм ускоряет получение результатов. Так, врач видит записанную цифровую ЭКГ и результат ее расшифровки алгоритмом ИИ. Специалист может также его скорректировать, внести правки.

Сергей Собянин подчеркнул, что все эти и многие другие технологии единой цифровой платформы позволяют сделать московское здравоохранение доступнее и эффективнее.

Ранее мэр Москвы открыл новую поликлинику на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Одновременно с ней работу начали еще 10 поликлиник.

До этого Собянин рассказал, что в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации. На ней создали диспетчерский пункт, специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы санитарных вертолетов.

Пять новых объектов здравоохранения построят в Москве за счет города