Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новую поликлинику на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Одновременно с ней работу начали еще 10 поликлиник.

"Большое количество узких специалистов, как вы хотели, новое оборудование – все новое, с иголочки. Большой день для здравоохранения – 11 поликлиник открываем. У вас в Строгине из четырех поликлиник – три уже новые. Еще одну начали реконструировать", – поделился Собянин.

Мэр пообещал жителям района открыть новую поликлинику уже в следующем году. В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что 28 августа открылись новые медучреждения на улицах Игральной, Генерала Белова, в Булатниковском проезде, на улицах 1-й Напрудной, Академика Миллионщикова, Лосевской, а также на Митинской, в Зеленограде, в Рогачевском переулке и на улице Сормовской.

Поликлиника на улице Твардовского возводилась с сентября 2020 года по август 2023 года. Здание включает семь этажей мощностью на 750 посещений в смену. Площадь поликлиники составляет более 11,6 тысячи "квадратов". Учреждение построили по индивидуальному проекту за счет Адресной инвестиционной программы. В новое здание переведут филиал № 1 ГП № 180, который до этого находился на улице Кулакова.

В пресс-службе уточнили, что такое решение поможет расширить площадь поликлиники в 3,5 раза. В результате количество кабинетов врачей общей практики и терапевтов вырастет с 11 до 17. Кроме того, там откроют новые кабинеты гастроэнтеролога, аллерголога, пульмонолога, колопроктолога, а также МРТ и КТ.

Ранее Собянин рассказал, что на западе Москвы строят и планируют несколько социальных объектов. Например, в районе Проспект Вернадского на территории городской клинической больницы № 3 возводят травматолого-ортопедический корпус. На данный момент там проводится отделка фасадов и монтаж инженерных сетей.

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