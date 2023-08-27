Собянин: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации.

"Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолетах в ведущие городские больницы, в том числе в одно из самых современных медицинских учреждений столицы – многопрофильный клинический центр "Коммунарка", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что новую площадку уже можно использовать. На ней создали диспетчерский пункт, специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы санитарных вертолетов.

По словам Собянина, у Московского авиационного центра существуют еще четыре площадки:

ГКБ имени С.С. Юдина;

ГКБ имени О.М. Филатова;

ГКБ имени А.К. Ерамишанцева;

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Мэр Москвы заявил, что благодаря вертолетам медработники могут оказывать экстренную помощь на борту. В некоторых случаях медики эвакуируют пациента быстрее, чем машина скорой помощи.

Градоначальник подчеркнул, что в 2023 году санавиации столицы исполнилось 15 лет. В прошлом году в Московском авиационном центре открылся учебный центр.

"Это важное событие – раньше специалистам приходилось ездить на обучение в другие регионы. Сегодня в центре проходят подготовку и повышают свою квалификацию пилоты, штурманы, бортовые инженеры, спасатели и другие сотрудники", – заключил Собянин.

В июле Собянин рассказал о новых детских больницах в Москве. Одной из самых важных задач правительства Москвы является модернизация детского здравоохранения, отметил мэр. Градоначальник уточнил, что это огромная работа, способствующая выходу на новый уровень качества и комфорта помощи детям и подросткам в столице.

Собянин заявил, что за последние 12 лет в Москве появилось 39 новых медицинских объектов.

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