Собянин открыл новый детский стационар в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский стационар Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

"Сегодня мы запускаем одну из самых современных, лучших детских клиник нашего города, и я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности: от самого современного диагностического оборудования до операционной. И здесь могут обслуживаться не только жители ТиНАО, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории", – сказал мэр Москвы.

По словам градоначальника, новый стационар стал хорошим подарком к празднику. Он поздравил детей, родителей и врачей. Собянин подчеркнул, что возведение больницы в Коммунарке находится на завершающей стадии. В настоящее время осталось закончить работы в корпусе лучевой терапии.

В свою очередь, главврач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова доложила мэру, что первых пациентов больница начнет принимать с понедельника, 5 июня.

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что возведение семиэтажного детского корпуса, рассчитанного на 240 коек и площадью 24,7 тысячи квадратных метров, завершилось в марте этого года. Корпус построен по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов и современных технологий. Кроме того, здание оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

В стационаре для пациентов работают разные отделения, включая приемное, диагностические, реанимации и интенсивной терапии, травматологии и ортопедии; детской хирургии с койками детской уроандрологии; педиатрии с койками нефрологии и гастроэнтерологии, оториноларингологии, операционный блок, экспресс-лаборатория.

Также детский корпус оборудовали семью высокотехнологичными операционными, которые позволяют делать операции различной сложности. Помимо этого, в стационаре можно оказать реанимационную помощь детям с самого рождения. Реанимационные оснастили высокочастотными аппаратами ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки для детей весом от 500 граммов и кувезами для поддержания постоянной влажности и температуры.

В новом стационаре будут работать более 220 сотрудников, включая 70 врачей. Для медперсонала в кабинетах установили компьютеры, которые подключены к системе ЕМИАС.

В корпус лучевой терапии в Коммунарке установили 50 коек, где будет проводиться 3D и 4D лучевая терапия при онкозаболеваниях. Также в здании будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики. С помощью нее специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии. В настоящее время корпус готов на 31%.

Ранее сообщалось, что в городской клинической онкологической больнице № 1 начало работать отделение радионуклидной терапии. Специализация отделения – опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

Направлять в отделение будут после решения онкологического консилиума центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.



Собянин в День защиты детей открыл новый детский стационар в Коммунарке