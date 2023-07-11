Собянин рассказал о новых детских больницах и поликлиниках Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в личном блоге рассказал о новых детских больницах в Москве.

"В 2010 году в Москве проживали порядка 1,8 миллиона детей и подростков в возрасте до 18 лет. Сегодня детское население Москвы выросло до 2,3 миллиона. Плюс 500 тысяч маленьких москвичей, которых нужно регулярно показывать врачам и лечить от разных мелких, а иногда и более серьезных болезней", – отметил мэр.

По словам градоначальника, одной из самых важных задач правительства Москвы является модернизация детского здравоохранения. Он считает, что это огромная работа, способствующая выходу на новый уровень качества и комфорта помощи детям и подросткам в столице.

Собянин уточнил, что совершенствуется материально-техническая база, строятся детские поликлиники, больницы, перинатальные центры. За последние 12 лет в Москве появилось 39 новых медицинских объектов.

Градоначальник рассказал, что несколько недель назад открылся ультрасовременный детский корпус в "Коммунарке". Там будут получать полную медпомощь с первого дня жизни дети из ТиНАО, Бутова, Солнцева, Ново-Переделкина и других близлежащих районов Москвы. Новый корпус стал образцом современной московской детской больницы.

Мэр добавил, что в 2021 году в ММКЦ "Коммунарка" были приняты первые пациенты в детском инфекционном корпусе. В 2022 году в перинатальном центре родились более 9 тысяч детей.

Также в 2022 году в ГКБ № 67 имени Ворохобова начал работать крупнейший в Москве перинатальный центр. В этом центре высококвалифицированные врачи могут выхаживать новорожденных, которые родились намного раньше срока. Самом маленькому пациенту было всего 22 недели и весил он 488 граммов.

Собянин рассказал, что старейшую Морозовскую детскую больницу фактически заново перестроили. Помимо этого, в 2017 году открылся новый корпус, площадь которого превышает все исторические корпуса больницы, и увеличил мощность медицинского объекта до 80 тысяч пациентов в год.

"Именно здесь размещается детское отделение трансплантации костного мозга. А в отделении экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии оказывают помощь детям с патологиями сердечно-сосудистой системы любого возраста – даже родившимся раньше срока", – отметил мэр.

Он добавил, что недавно в Морозовской больнице сделали уникальную для столицы операцию по установке сердечных клапанов из донорских тканей двоим детям. Эта операция дает возможность дольше обходиться без повторной операции и значительно улучшить качество жизни ребенка.

После завершения капремонта девятого корпуса, в ноябре 2021 года открылся первый в России Городской центр детской трансфузиологии. Медицинский объект разместился в двухэтажном здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров, построенном в 1902 году.

Мэр рассказал, что недавно в Морозовской больнице провели капремонт педиатрического корпуса. Это позволило организовать полный цикл лечения для пациентов, которым требуется пересадка костного мозга, а также значительно расширить возможности эндоскопического отделения. Теперь здесь могут проводить даже самые сложные обследования в течение одного дня. В настоящее время завершаются работы по ремонту паллиативного корпуса.

В 2022 году была решена проблема с отсутствием своей детской больницы в Зеленограде. Дети проходили лечение в больнице имени З. А. Башляевой. Однако от Зеленограда до медучреждения час пути. Сегодня для пациентов работает детский центр больницы имени М. П. Кончаловского.

Градоначальник заявил, что планируется закончить строительство многопрофильного комплекса Детской больницы святого Владимира. Он уточнил, что по масштабу и объему работ это медучреждение является одним из крупнейших проектов московского здравоохранения. Площадь здания – около 55 тысяч "квадратов". Кроме того, эта клиника будет одной из самых оснащенных не только в Москве, но в России. На территории больницы создадут собственную вертолетную площадку.

"Шесть крупных многопрофильных стационаров – многопрофильная больница в "Коммунарке", Морозовская и Филатовская больницы, больницы имени Башляевой и Сперанского, больница святого Владимира – сформируют каркас детской медицины, оказывая помощь не только москвичам, но и детям с тяжелыми заболеваниями из других регионов", – сказал Собянин.

Мэр сообщил, что для медицинских объектов закупают технику и оборудование. В 2023 году особое внимание уделяется реанимационным отделениям. В них установят более 1,9 тысячи единиц новейшей техники. В родильных домах и перинатальных центрах установят свыше 380 высокотехнологичных инкубаторов. Более 110 уже поступили в больницы, остальные будут поставлены до конца этого года.

Также будет обновлена наркозно-дыхательная техника. В больницы поставят 330 аппаратов ИВЛ, более 120 дефибрилляторов-мониторов и свыше 750 мониторов пациента, которые нужны для контроля за основными показателями – артериальным давлением, температурой, долей кислорода в крови, сердечными ритмами.

Собянин напомнил о программе обновления первичного звена. По его словам, в программу включены 10 детско-взрослых и 83 детских поликлиники. При этом более чем в 40 детских и 4 детско-взрослых поликлиниках завершилась реконструкция. В этих медучреждениях уже принимают пациентов.

Мэр заявил, что с 2021 года в Москве возвели 14 детских и 19 детско-взрослых поликлиник. Кроме того, 4 поликлиники появились в 2023 году. На этапе стройки находятся 8 поликлиник. Он уточнил, что благодаря обновленной инфраструктуре поликлиник более активно развиваются различные сервисы.

В прошлом году летом все столичные детские поликлиники начали использовать исключительно электронные медицинские карты. Теперь вся медистория ребенка с самого рождения находится всегда под рукой у врачей и родителей без лишних бумаг.

Кроме того, для соблюдения календаря прививок запущен в электронной медкарте ребенка персонализированный календарь вакцинации. Родители могут ориентироваться, какие прививки уже выполнены, а какие нужно сделать. Также родители получают напоминания.

Собянин заметил, что в Москве вакцинация проходит по расширенному региональному календарю прививок, который включает защиту от 17 самых опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, в российский Национальный календарь прививок внесены прививки от ротавирусной и менингококковой инфекций, вирусного гепатита А, ветряной оспы, вируса папилломы человека.

Мэр сообщил, что в 2022 году началась программа по модернизации молочно-раздаточных пунктов. В настоящее время обновлены уже 20 молочных кухонь. Также началось производство сухих смесей.

"Новые детские больницы и поликлиники, молочные пункты, оборудование будут хорошо служить многим поколениям московских детишек", – заключил Собянин.

Ранее мэр столицы сообщил, что программа скрининга новорожденных на выявление наследственных заболеваний в Москве будет расширена.

По словам Собянина, теперь неонатальный скрининг будет проводиться на выявление 36 наследственных заболеваний. Мэр уточнил, что благодаря этому, врачи смогут начать лечение незамедлительно, что спасет многих детей от развития патологий.

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