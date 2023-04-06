Собянин: программа скрининга новорожденных будет проводиться на выявление 36 заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа скрининга новорожденных на выявление наследственных заболеваний в Москве будет расширена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Расширяем программу скрининга новорожденных. С начала ее реализации обследования проводились только по 5 заболеваниям, в 2019 году в Москве их количество увеличили до 11", – написал он.

По словам Собянина, теперь неонатальный скрининг будет проводиться на выявление 36 наследственных заболеваний. Мэр уточнил, что благодаря этому, врачи смогут начать лечение незамедлительно, что спасет многих детей от развития патологий.

Мэр уточнил, что исследование проводят в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. По его словам, в прошлом году были обследованы 110 325 новорожденных и выявлены 99 различных заболеваний.

Он заявил, что все дети получают необходимую медицинскую помощь и бесплатно получают лекарства и продукты для лечебного питания.

Ранее сообщалось, что в расширенный неонатальный скрининг к 2024 году может войти мышечная дистрофия Дюшенна. Своевременное выявление и начало лечения этого редкого генетического заболевания может позволить полностью излечиться от него или предупредить инвалидизирующие расстройства.



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