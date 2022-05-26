Собянин утвердил грант на диагностику хромосомной патологии плода у беременных

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на пренатальное тестирование беременных для выявления хромосомных аномалий развития плода.
"Правительство Москвы выделило грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов диагностики хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) является высокоточным скрининговым методом для оценки хромосомных аномалий. Достоверность результата составляет 99%. Неинвазивный скрининг доступен уже на 10-й неделе беременности, комбинированный пренатальный скрининг – не ранее 11–14-й недели.
В Москве внедрение НИПТ началось с марта 2020 года. Было проведено 12,7 тысячи процедур, выявлено 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. В настоящий момент идет второй этап программы, который продлится до сентября-октября 2022 года.
В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что за счет гранта также будут внедряться и другие методы молекулярно-генетических исследований плода для ускоренного получения диагноза. В частности, речь идет о хромосомном микроматричном анализе и полногенном исследовании методом высокопроизводительного секвенирования.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о старте программы модернизации молочных кухонь города. Представитель мэрии уточнила, что учреждения будут оформлены в едином стандарте и станут более комфортными.
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