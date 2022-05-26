Собянин утвердил грант на диагностику хромосомной патологии плода у беременных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта на пренатальное тестирование беременных для выявления хромосомных аномалий развития плода.

"Правительство Москвы выделило грант ООО "Эвоген" в размере 311 миллионов рублей на продолжение работы по внедрению в практику московского здравоохранения современных методов диагностики хромосомной патологии плода: неинвазивного пренатального тестирования и дополнительных молекулярно-генетических исследований", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) является высокоточным скрининговым методом для оценки хромосомных аномалий. Достоверность результата составляет 99%. Неинвазивный скрининг доступен уже на 10-й неделе беременности, комбинированный пренатальный скрининг – не ранее 11–14-й недели.

В Москве внедрение НИПТ началось с марта 2020 года. Было проведено 12,7 тысячи процедур, выявлено 258 беременных с хромосомными аномалиями плода. В настоящий момент идет второй этап программы, который продлится до сентября-октября 2022 года.

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что за счет гранта также будут внедряться и другие методы молекулярно-генетических исследований плода для ускоренного получения диагноза. В частности, речь идет о хромосомном микроматричном анализе и полногенном исследовании методом высокопроизводительного секвенирования.

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