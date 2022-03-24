Вице-мэр Ракова: в столице началась программа капремонта молочных кухонь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году в столице планируется начать модернизацию 20 молочных кухонь, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сегодня на молочных кухнях получают продукты около 325 тысяч москвичей. Для этого в городе работает более 250 точек.

"Мы запустили программу капремонта молочных кухонь. По аналогии с новым московским стандартом поликлиник мы создали единый стандарт. Он коснется дизайна и функционального наполнения – появятся пандусы, места для хранения колясок. Мы уже обновили два пункта, в этом году приступим к обновлению еще 20. Они станут современными, узнаваемыми и комфортными", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

Стандарт молочных кухонь включает в себя единый подход к оформлению входа, общие интерьерные решения. Внутри каждого молочно-раздаточного пункта будет холл с удобной мебелью, а также помещения с необходимым оборудованием для хранения продуктов.

Чтобы получить льготную продукцию на молочной кухне, надо самостоятельно оформить заказ на mos.ru, воспользовавшись услугами "Подача заявления на получение питания на молочной кухне" и "Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов".

Право на бесплатные продукты питания имеют беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет, независимо от льготного статуса, дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет, а также дети-инвалиды.

Всего в столице работают 252 молочно-раздаточных пункта с 06:30 до 15:00. Обеденный перерыв у них с 12:30 до 13:00.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва полностью обеспечена продуктами для молочных кухонь.

По его словам, в Москве функционируют Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, с конвейеров которых ежегодно сходят более 1,3 миллиарда упаковок продукции, поставляющейся практически во все регионы России.

О том, что питание для столичных молочных кухонь начали изготавливать в Москве, стало известно в середине января этого года. Специальную линию создали на Царицынском комбинате. Благодаря новому городскому контракту сухую смесь больше не нужно закупать в регионах и Белоруссии.

