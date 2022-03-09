Москва полностью обеспечена продуктами для молочных кухонь – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва полностью обеспечена продуктами для молочных кухонь. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в Москве функционируют Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, с конвейеров которых ежегодно сходят более 1,3 миллиарда упаковок продукции, поставляющейся практически во все регионы России.
"Также будут обеспечены поставки на московские молочные кухни – важное социальное направление для города. На сегодня производство продуктов для молочных кухонь идет бесперебойно, что позволяет покрыть потребности москвичей", – подчеркнул Ефимов.
Заммэра отметил, что основным рынком сбыта для компаний является Москва. Столичные производители закрывают порядка 20% потребностей москвичей в молочных продуктах. Ежедневно продукцию компаний употребляют более 2 миллионов горожан.
Ефимов напомнил, что в целях расширения производств и локализации необходимых предприятий власти Москвы используют механизмы государственно-частного партнерства. Например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими смесями и соками. Первые поставки начались уже в начале этого года.
Офсетный контракт предусматривает поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, а также кисломолочную и сухую смеси под маркой "Агуша".
Столичная сеть молочно-раздаточных пунктов включает 252 точки обслуживания, ежемесячно обеспечивающих льготными продуктами питания более 318 тысяч человек. В общей сложности москвичи получают более 50 миллионов продуктовых наборов в год.
О том, что питание для столичных молочных кухонь начали изготавливать в Москве, стало известно в середине января этого года. Специальную линию создали на Царицынском комбинате. Благодаря новому городскому контракту сухую смесь больше не нужно закупать в регионах и Белоруссии.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания в столице
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