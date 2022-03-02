Объем производства пищевых продуктов в Москве за пять лет вырос на 41%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем производства пищевых продуктов в Москве за последние пять лет увеличился на 41%, в настоящее время столичный рынок обеспечен отечественными товарами на 80%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Город продолжает активно развивать собственное производство пищевых продуктов. За пять лет оно выросло на 41%, а объем отгруженных товаров увеличился на 66%. Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами", – сказал Ефимов.
По его словам, в настоящее время в столице работают более 240 пищевых производств, из которых около 66% выпускают колбасную продукцию, 45% – хлебобулочные изделия, 23% – мясные полуфабрикаты, 15% – макаронные изделия. Таким образом, московские предприятия могут обеспечить до 60% продовольственных потребностей горожан. Ефимов отметил, что к 2024 году данный показатель может быть увеличен до 70% за счет роста населения и реализации запланированных инвестиционных проектов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил, что для расширения производств и локализации предприятий столичные власти используют механизмы государственно-частного партнерства.
"Так, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале 2022 года", – рассказал Прохоров.
Он отметил, что ранее сухие смеси не производились в Москве, в связи с чем их приходилось закупать в других регионах и Белоруссии.
Ранее Ефимов сообщил, что столичные производители пищевых продуктов в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%. Он рассказал, что объем производства увеличился за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: