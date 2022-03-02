Объем производства пищевых продуктов в Москве за пять лет вырос на 41%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объем производства пищевых продуктов в Москве за последние пять лет увеличился на 41%, в настоящее время столичный рынок обеспечен отечественными товарами на 80%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город продолжает активно развивать собственное производство пищевых продуктов. За пять лет оно выросло на 41%, а объем отгруженных товаров увеличился на 66%. Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами", – сказал Ефимов.

По его словам, в настоящее время в столице работают более 240 пищевых производств, из которых около 66% выпускают колбасную продукцию, 45% – хлебобулочные изделия, 23% – мясные полуфабрикаты, 15% – макаронные изделия. Таким образом, московские предприятия могут обеспечить до 60% продовольственных потребностей горожан. Ефимов отметил, что к 2024 году данный показатель может быть увеличен до 70% за счет роста населения и реализации запланированных инвестиционных проектов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил, что для расширения производств и локализации предприятий столичные власти используют механизмы государственно-частного партнерства.

"Так, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале 2022 года", – рассказал Прохоров.

Он отметил, что ранее сухие смеси не производились в Москве, в связи с чем их приходилось закупать в других регионах и Белоруссии.

Ранее Ефимов сообщил, что столичные производители пищевых продуктов в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%. Он рассказал, что объем производства увеличился за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.