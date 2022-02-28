Объем производства пищевых продуктов в Москве превысил 8% в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Столичные производители пищевых продуктов в 2021 году увеличили объем производства на 8,2%, а по сравнению с 2019 годом – на 41%. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объем производства увеличился за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также рыбной продукции и сыров.
"Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7% больше, чем в 2020 году, и на 42% выше, чем в 2019", – приводятся в материале слова Ефимова.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что Москва оказывает разностороннюю поддержку столичным производителям пищевой продукции.
По его словам, в прошлом году с предприятиями пищевой отрасли было заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на общую сумму 107,6 миллиона рублей.
"Также среди мер поддержки – присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки. Сегодня его имеют 23 предприятия пищевой промышленности, в прошлом году им удалось сэкономить на налогах более 500 миллионов рублей", – отметил Прохоров.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что городские службы постоянно контролируют запас продовольствия по основным группам товаров, в том числе мяса, круп, молока, овощей и фруктов. В целом доля продуктов отечественного производства на московском рынке составляет 80%.
Отмечается, что ежегодно жители Москвы потребляют более 12 миллионов тонн продовольствия. Из них более 1,7 миллиона тонн составляют овощи. Свыше 1 миллиона приходится на мясо и мясные продукты. Кроме того, за год москвичи покупают более 700 тысяч тонн фруктов и ягод, 480 тысяч тонн молока и 390 тысяч тонн рыбы.
Доля российских продуктов на столичных прилавках составляет 80%
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