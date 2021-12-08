Экономист рассказал, какие продукты в России могут подешеветь из-за эмбарго в Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал рассказал в беседе с Москвой 24, что продовольственное эмбарго Белоруссии может продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. По его словам, в ближайшее время объемы поставок продуктов питания в Россию могут увеличиться.





Павел Сигал первый вице-президент "Опоры России" Россия будет активно закупать, как это было и в 2020, и в 2021 годах, у белорусских поставщиков картофель, морковь, мясо и мясные продукты, молочные товары, фрукты, колбасы и кондитерские изделия.

По мнению Павла Сигала, рост импорта белорусских товаров в Россию приведет к небольшому снижению цен на них, что благоприятно скажется на потребительском спросе в России.

"Для преодоления последствий санкций и влияния продуктового эмбарго республика будет ориентирована на российский экспорт", – отметил эксперт.

В частности, Белоруссия заинтересована в топливно-энергетических товарах из России, которые необходимы для бесперебойной работы предприятий, транспорта и обеспечения теплом жителей, продукции нефтехимической промышленности и высокотехнологичном оборудовании, металлах, а также в рыбе, макаронных изделиях, подсолнечном масле, заключил Павел Сигал.

В свою очередь, экономист Марианна Максимова рассказала Москве 24, что в 2022 году ожидается, что активнее всего российский экспорт в Белоруссию вырастет в таких группах, как живые животные, мясо и субпродукты, молочная продукция и яйца птиц.





Марианна Максимова экономист (Эмбарго. – Прим. ред.) это возможность заполнить освободившиеся ниши. Если в 2020 году российский экспорт имел тенденцию к сокращению по сравнению с прошлым годом, то в 2022 году есть вероятность, что мы вернемся к высоким показателям 2018–2019 годов.

В свою очередь, директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев рассказал Москве 24, что продовольственное эмбарго Белоруссии поможет сократить просачивание санкционных товаров из Европы транзитом через республику.

"Я не думаю, что само по себе продовольственное эмбарго отразится заметным образом на российском рынке, поскольку в России нет острых дефицитов продуктов", – заключил Данильцев.

Ранее правительство Белоруссии анонсировало с 1 января 2022 года продовольственное эмбарго против ряда товаров из стран, которые применяют санкции в отношении Минска. Под ограничения в том числе попали страны Евросоюза, США, Канады, Великобритании. Запрет коснется мясной и молочной продукции, колбас, овощей и других товаров.

2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него вошли 17 физических лиц и 11 организаций, включая авиакомпанию "Белавиа". США также расширили санкции в отношении Минска. В американский список попали 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Санкции Минфина США затронули и государственные долговые бумаги Белоруссии.

