Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и негуманны – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новые санкции стран Запада против Белоруссии незаконны и антигуманны, РФ решительно их осуждает, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Данные санкции являются нелегитимными, как любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН. Они носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан", – отмечается в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
По словам представителя министерства, данное решение характеризуется крайним цинизмом. Кроме того, используя его, страны Запада демонстрируют попытки наказать Белоруссию за кризис, связанный с мигрантами, который был вызван их собственной политикой "экспорта демократии" в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Захарова уточнила, что объявленные санкции содержат яркую политическую окраску и показывают еще один пример вторжения во внутренние дела суверенного государства.
"Их авторы и не скрывают, что целенаправленно наносят удары по системообразующим узлам белорусской экономики. Они явно добиваются ее обрушения, снижения уровня жизни белорусского народа, пытаясь тем самым создать предпосылки для очередной "цветной революции", – отметила представитель МИД РФ.
Она выразила надежду на то, что международные структуры предпримут нужные меры воздействия на Варшаву и Вильнюс, которые смогут заставить их закончить издевательства над беженцами.
2 декабря Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Белоруссии. В списке значатся 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В санкционный список также вошел и сын президента Белоруссии, бизнесмен Дмитрий Лукашенко.
Позже в МИД Белоруссии заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры на санкции Запада. Там также отметили, что санкции направлены на удушение страны, ухудшение и усложнение жизни белорусов.
В ведомстве утверждают, что все, кто попал под санкции, так или иначе способствовали миграционному кризису на границе с ЕС, финансировали "режим" Лукашенко и участвовали в подавлении демократии и прав человека.
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