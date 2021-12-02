Кулеба заявил, что Лукашенко "сжег все мосты" после слов о желании посетить Крым

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Белорусский лидер Александр Лукашенко своим заявлением о желании посетить Крым "сжег все мосты" в отношениях с Украиной и сделал Белоруссию враждебной к ней, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью для латышского новостного портала Sargs.lv.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины", – отметил Кулеба.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году.

Позже в Кремле прокомментировали слова белорусского президента, назвав их важными для РФ.