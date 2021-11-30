Лукашенко заявил, что Крым стал российским после референдума

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Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В состав Российской Федерации полуостров вошел в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя пожелали, чтобы их регион стал частью России.

Ранее МИД Украины пригрозил Минску непоправимыми последствиями в случае признания Крыма.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил надежду на то, что Белоруссия не допустит шагов, которые будут противоречить нормам международного права.