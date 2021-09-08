В Кремле заявили, что Путин никогда не обсуждает с Лукашенко тему признания Крыма

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин никогда не поднимает на встречах с Александром Лукашенко тему признания Крыма, поскольку это суверенное дело любого государства.

"Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос (по Крыму) не ставил. Это суверенное дело любого государства: желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда этот вопрос сам не затрагивает", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Сам Александр Лукашенко до этого заявлял, что признает Крым только в том случае, когда последний российский олигарх будет поставлять туда продукцию.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября проведут переговоры в Москве.

Президент Белоруссии планирует на встрече поднять вопросы важных международных проблем, в том числе и ситуацию в Афганистане.

"Мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся", – приводит News.ru слова Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия намерена придерживаться выработанной линии в ОДКБ, поскольку эта организация более подвержена тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. В связи с этим Лукашенко отметил особую значимость предстоящих переговоров.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко сообщал, что Россия и Белоруссия 10 сентября подпишут программу общей интеграции на заседании правительств двух стран в Минске.

