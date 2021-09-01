Эксперт назвал главный козырь Лукашенко в переговорах с РФ

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Эксперт Владимир Лепехин назвал главный козырь белорусского президента Александра Лукашенко в любых переговорах с Россией. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению Лепехина, козырем является цена на транзит газа, так как Лукашенко всегда манипулирует ею в зависимости от того, о чем договаривается российская сторона с Белоруссией.

"Если Россия идет на уступки в каких-то вопросах, очень важных для белорусского бюджета, Лукашенко идет навстречу "Газпрому". Если его не устраивают договоренности, он имеет право заявлять свою цену на транзит газа, а российская сторона вынуждена соглашаться либо пересматривать предыдущие соглашения по другим позициям", – отметил он.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия 10 сентября подпишут программу общей интеграции на заседании Союзного правительства двух стран в Минске.