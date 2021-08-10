РФ и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва и Минск договорились о переходе на сниженные тарифы для роуминговых абонентов двух стран с 1 сентября на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Белоруссии в Москве.

"Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", – говорится в сообщении.

Также на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства обсудили новые темы и направления сотрудничества. Государства обговорили сотрудничество в области микроэлектроники и условия применения электронной компонентной базы белорусского производства в РФ, взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19 в двух странах и порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе.

Заседание состоялось в понедельник, 9 августа, в формате видеоконференции под сопредседательством посла республики в РФ Владимира Семашко.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 2022 года. Опытная эксплуатация, которая была запущена в конце 2020 года, дала понять, что все вопросы по технике, программным продуктам и организационным моментам уже решены.

