РФ и Белоруссия перейдут на сниженные роуминговые тарифы с 1 сентября

13:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва и Минск договорились о переходе на сниженные тарифы для роуминговых абонентов двух стран с 1 сентября на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Белоруссии в Москве.
"Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", – говорится в сообщении.
Также на заседании группы высокого уровня Совета министров Союзного государства обсудили новые темы и направления сотрудничества. Государства обговорили сотрудничество в области микроэлектроники и условия применения электронной компонентной базы белорусского производства в РФ, взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19 в двух странах и порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе.
Заседание состоялось в понедельник, 9 августа, в формате видеоконференции под сопредседательством посла республики в РФ Владимира Семашко.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 2022 года. Опытная эксплуатация, которая была запущена в конце 2020 года, дала понять, что все вопросы по технике, программным продуктам и организационным моментам уже решены.
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