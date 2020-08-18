Аналитики сообщили о возможном подорожании сотовой связи в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тарифы на сотовую связь в России могут подорожать, сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

После открытия некоторых международных направлений доходы компаний от роуминга начали увеличиваться, однако по сравнению с показателями прошлого года к концу этого они смогут восстановиться лишь на 15–30 процентов. Для компенсации потерь из-за закрытия границ, которые составляют порядка 10-16 миллиардов рублей, сотовые операторы могут увеличить стоимость своих тарифов, говорится в материале.

Представитель Danycom Елена Плеханова отметила, что возможное снижение доходов от роуминга могут компенсировать услуги связи внутри страны.

По данным Федеральной антимонопольной службы, услуги связи с начала 2020 года в среднем подорожали на 3,5 процента. Чаще всего сотовые операторы увеличивали стоимость архивных, старых тарифов. Новые же предложения сразу обходятся дороже, однако предоставляют абонентам больше гигабайт и минут.

Крупнейшие операторы страны при этом отметили, что тарифы на международный роуминг с момента его возобновления были снижены.

Ранее операторы повысили стоимость услуг на домашний интернет. Рост цен произошел по базовым тарифам сразу в нескольких компаниях.