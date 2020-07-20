Сергунина: лидеры рынка сотовой связи протестируют инновации в Москве

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Операторы связи "МегаФон" и МТС стали участниками программы правительства Москвы по пилотному тестированию инноваций, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Компании планируют испытывать на своих площадках технологии искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, решения для компьютерных игр и анализа больших данных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что столичная программа предполагает, что технологичные стартапы и компании-разработчики различных решений смогут испытывать свои продукты в реальных условиях.

По словам Сергуниной, на сегодняшний день в столице почти 60 площадок для тестирования новых технологий.

"Партнерами программы выступают государственные и коммерческие организации, медицинские, научные и образовательные центры, включая ведущие вузы города. А сегодня мы рады объявить, что к проекту присоединились лидеры российского рынка телекоммуникаций", – подчеркнула вице-мэр.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, мобильные операторы выступят в качестве заказчиков для инновационных стартапов.

В материале говорится, что МТС планирует сотрудничество с разработчиками решений по таким направлениям, как умный город, энергетика, ЖКХ. Также компания планирует поработать со стартапами в медиа, ретейле и электронной коммерции.

"МегаФон", в свою очередь, заинтересован в испытании продуктов, направленных на автоматизацию обслуживания, повышение эффективности продаж и IT-инфраструктуры.

В мае Сергей Собянин утвердил постановление о запуске тестирований инновационных решений в столице. Согласно постановлению, в столице будут проводить тестирование инновационных решений, которые будут предлагаться как индивидуальными предпринимателями, так и компаниями.

В перечень предметов, которые будут проходить соответствующие исследования, попали высокотехнологичная продукция и опытные образцы технологий, которые будут иметь улучшенные характеристики, новые методы использования, а также потребительские качества. Из документа исходит, что представленные образцы должны существенно отличаться от имеющихся альтернативных решений.

Посредником между компаниями и площадками для тестирования станет ГБУ "Агентство инноваций города Москвы". Реестр площадок будет находиться в компетенции столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.