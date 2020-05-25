Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска партнеров. Доступен он на платформе i.moscow, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина пояснила, что с помощью искусственного интеллекта пользователи кластера смогут найти потенциальных партнеров для развития своего бизнеса на основании контекстного значения поисковых запросов.

"Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач", – заметила Сергунина.

Она рассказала, что к Московскому инновационному кластеру присоединилось уже более 2,5 тысячи организаций. Это стартапы, корпорации, промышленные предприятия, образовательные и научные учреждения.

По словам Сергуниной, им доступно более 200 мер поддержки, а также целый набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в том числе поиск новых партнеров, клиентов и инвесторов.

"Ранее мы реализовали возможность подавать онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми представляется наиболее актуальным для каждого из участников Московского инновационного кластера", – добавил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Пользователи должны войти в раздел "Меры поддержки", где им доступен навигатор, благодаря которому формируется перечень релевантных результатов. Для этого нужно ответить на три простых вопроса.

В будущем на платформе кластера появится возможность получения уведомлений об изменениях в этом разделе. Также в личном кабинете участника в интерактивном календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры поддержки.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко считает, что за счет развития одной из подсистем ведется работа по созданию диалоговых нейросетей, что позволяет совершенствовать рекомендательные сервисы и создавать новые, аналогов которых нет в сфере инноваций.

"Они помогут предпринимателям и в ведении бизнеса, и в выстраивании взаимодействия между участниками кластера, и в получении мер поддержки, и в формировании общей цифровой экосистемы в целом", – пояснил он.

Московский инновационный кластер создали с целью поддержки столичных предпринимателей, которые специализируются на разработке новых технологий. Компании-участники проекта могут снять или сдать в аренду помещения, протестировать свои идеи на пилотных площадках, а также найти партнеров для совместных исследований.

Среди его участников фонд "Сколково", научно-исследовательский центр "Курчатовский институт", корпорация "Роснано". Всего к Московскому инновационному кластеру присоединились более 2,5 тысячи компаний.