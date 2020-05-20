Более 2,5 тысячи компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более 2,5 тысяч компаний присоединились к Московскому инновационному кластеру, передает портал мэра и правительства Москвы.
Среди них 500 организаций стали участниками проекта в мае 2020 года. Так, под номером 2500 зарегистрировалось акционерное общество, занимающееся разработкой интеллектуальных транспортных систем. Кроме того, оно специализируется на технологии безопасного вождения и мониторинга объектов.
Генеральный директор акционерного общества Сергей Пономарев отметил, что цель его компании заключается в достижении технологичности и прозрачности работы транспорта в городах и регионах.
"Важным фактором в этой деятельности является поиск команды единомышленников, с которыми эти задачи реализуются. Я верю, что вместе с Московским инновационным кластером мы добьемся новых успехов и обогатим свое решение новыми возможностями", – отметил Пономарев.
Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что прием заявок на получение поддержки от Московского инновационного кластера продлили до 1 июня 2020 года. Он напомнил, что в рамках проекта компании могут получить до 15 процентов компенсации от общего объема годовых инвестиций.
"Участники Московского инновационного кластера получают возможность подать заявку на грант на реализацию комплексных инновационных проектов <...> Размер выплаты может достигать 200 миллионов рублей", – отметил Фурсин.
Московский инновационный кластер создали с целью поддержки столичных предпринимателей, которые специализируются на разработке новых технологий. Компании-участники проекта могут снять или сдать в аренду помещения, протестировать свои идеи на пилотных площадках, а также найти партнеров для совместных исследований.
Кроме того, в настоящий момент столичные компании могут получить компенсацию затрат на инжиниринг, тем самым возместив до 50 процентов расходов. Максимальный размер выплаты может составить до 50 миллионов рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что резиденты столичных технопарков продолжают подавать заявки на получение субсидий. Выплаты позволят им компенсировать расходы на инжиниринг, покупку оборудования и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок продлили до 1 июня 2020 года.
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