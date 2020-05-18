Сергунина: резиденты технопарков продолжают подавать заявки на субсидии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что резиденты столичных технопарков могут претендовать на получение денежных субсидий для реализации своих проектов, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Сейчас в городе идет заявочная кампания сразу по 13 видам субсидий. Они утверждены правительством Москвы для поддержки малого и среднего бизнеса. Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня", – сообщила Сергунина.
Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что недавно были одобрены две заявки от резидентов. Также он заявил, что в настоящее время рассматриваются еще шесть пакетов документов на получение средств.
"В настоящее время документы на получение субсидий готовят несколько резидентов технопарка "Строгино" и управляемой им площадки "Мосмедпарк", – отметил Фурсин.
Резиденты технопарков могут получить субсидии на сумму до 10 миллионов рублей. Таким образом власти Москвы позволят им покрыть часть затрат в условиях пандемии коронавируса.
В частности, субсидии получит научно-производственный центр "Пептоген", который занимается разработкой и производством лекарств нового поколения, направленных на улучшение функционирования головного мозга. Они подали заявку на субсидию с целью компенсации затрат на реализацию продукции за рубежом.
Получение городских субсидий столичные компании могли оформить с 12 мая в онлайн-режиме. Для этого был создан соответствующий раздел на портале mos.ru. Чтобы оставить заявку, необходимо выбрать интересующую субсидию, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт, заверив их квалифицированной электронной подписью.
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