Робототехнический онлайн-сезон стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве дан старт робототехническому онлайн-сезону для школьников. В его рамках участники смогут улучшить навыки программирования, а также создать робота-помощника, информирует портал мэра и правительства столицы.

В частности, для учащихся третьих – одиннадцатых классов подготовили видеоуроки и марафон заданий. Кроме того, запланировано проведение творческих проектов.

Во время онлайн-занятий участники смогут научиться программировать роботов, создавать 3D-модели будущих изобретений, а также участвовать в соревнованиях.

Отмечается, что марафон проходит с 27 апреля по 22 июня. Еженедельно школьникам будут выдавать задания, которые необходимо будет выполнить в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, о проведении на базе столичных детских технопарков семейных мастер-классов. К участию приглашались все желающие старше семи лет в сопровождении взрослых.