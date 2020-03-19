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Технологии

10:06

Онлайн-курс детского технопарка "Инжинириум" стал одним из лучших в России

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Курс молодого инженера", подготовленный детским технопарком "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана", признали одной из лучших практик федерального проекта "Кадры цифровой экономики", сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Онлайн-программу представят на виртуальной выставке для распространения по всему миру. Всего в демонстрации поучаствуют 11 реализованных проектов.

"Это первый онлайн-курс за все время существования детских технопарков в Москве. Он открылся в ноябре прошлого года, и с тех пор его прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей. Кроме учеников, принять участие в программе могли и педагоги, чтобы затем организовывать инженерные кружки", – рассказала Сергунина.

Курс состоит из 16 занятий и посвящен 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. В программу также включены факультативные занятия. Каждый урок длится 90 минут и представляет собой видеолекцию и задачи для самостоятельной работы. По окончании занятия участники онлайн-курса проходят обязательное тестирование.

С 22 февраля в столичных детских технопарках проводятся семейные мастер-классы. Мероприятия проводят на выходных по многим областям, включая робототехнику и виртуальную реальность.

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