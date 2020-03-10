Собянин открыл Российский центр гибкой электроники в Троицке

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Сергей Собянин вместе с председателем правления ООО "УК "Роснано" Анатолием Чубайсом открыли Российский центр гибкой электроники в технологическом кампусе "ТехноСпарк" в Троицке.

"Поздравляю, коллеги, с открытием Российского центра гибкой электроники. Это большое событие в инновационной жизни не только Москвы, но и нашей страны. "ТехноСпарк" вообще является одним из лучших технопарков России, и сегодня мы запускаем первую очередь Российского центра гибкой электроники. Но мы на этом не остановимся", – сказал мэр столицы.

По его словам, после церемонии открытия будет обсуждаться вопрос создания второй очереди центра.

Чубайс, в свою очередь, отметил, что открытие Российского центра гибкой электроники не предполагает конкуренции с крупнейшими китайскими производствами: российское предприятие должно занять свою нишу.

"Это нам кажется принципиально важным, потому что это даст нам платформу для стартапа. Это не просто действующее производство. Обслуживая его, и из него должны собирать десятки стартапов", – рассказал он.

По словам Чубайса, если будет достигнута договоренность по строительству второй очереди центра гибкой электроники, Россия последовательно перейдет в позицию одного из мировых лидеров в этой области.

Российский центр гибкой электроники размещен в новом корпусе технологического кампуса "ТехноСпарк". Предприятие занимает 4,2 тысячи квадратных метров, из которых 1,8 тысячи – стерильные производственные помещения "чистые комнаты".

РЦГЭ – единственная в России компания, которая производит промышленные партии тонкопленочных транзисторных матриц и ключевых компонентов для широкого спектра устройств по технологиям гибкой электроники. Речь идет о TFT-матрицах для дисплеев (электронной бумаги, ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров, детекторов рентгена и прочего), а также об интегральных микросхемах для радиочастотных меток и датчиков.

На заводе работают 30 человек, почти все производственные процессы автоматизированы. При выходе на полную мощность число работников вырастет до 100 человек. Инвестиции в создание Российского центра гибкой электроники превысили 4,9 миллиарда рублей, включая строительство здания и закупку 41 единицы высокотехнологичного оборудования.

Благодаря замене дорогостоящего хрупкого кремния на легкий, гибкий и недорогой пластик технологии гибкой электроники значительно расширяют спектр применения микроэлектронных устройств. К примеру, это могут быть гибкие дисплеи электронных гаджетов, гибкие сенсоры для отпечатков пальцев, пластырь со встроенной электроникой и биосенсорами, изогнутые детекторы рентгена, пищевая упаковка с сенсорами и многое другое.

Согласно исследованию IDTechEx, в 2020 году объем рынка печатной, гибкой и органической электроники составляет 41,2 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов, в 2030 году этот показатель увеличится почти на 80% – до 74 миллиардов долларов.

По данным Display Supply Chain Consultants, в 2019 году объем продаж гибких складывающихся дисплеев составил 360 тысяч экранов. Ожидается, что в ближайшие годы он вырастет в десятки раз. Основной принцип изготовления тонкопленочных транзисторных матриц состоит в последовательном нанесении проводящих и изолирующих слоев с заданным рисунком на подложку.

С 1970-х годов в качестве подложки для TFT-матрицы использовался хрупкий, твердый и более толстый кремний. Применяемые в Российском центре гибкой электроники технологии изготовления пластиковых TFT-матриц позволили каждый слой сделать более тонким, а в качестве подложки использовать полимерную пленку. В результате толщина TFT-матрицы вместе с подложкой сократилась до нескольких десятков микрометров без ухудшения характеристик матриц.

Ранее сообщалось, что метростроители приступили к работе над пятым тоннелем Коммунарской линии метро. Это радиальное направление пройдет от станции МЦК Крымская до Троицка, тем самым обеспечив жителей ТиНАО высокоскоростным общественным транспортом.

