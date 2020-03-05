Платный дублер МКАД в ТиНАО станет частью трассы Солнцево – Бутово – Варшавское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Планируемый платный дублер МКАД от Солнцева до Железнодорожного в ТиНАО станет частью трассы Солнцево – Бутово – Варшавское, рассказал Агентству "Москва" глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Планируемый новый платный скоростной дублер МКАД станет частью строящейся бесплатной восьмиполосной трассы Солнцево – Бутово – Варшавское в ТиНАО, которую делает департамент строительства Москвы.

Он отметил, что сейчас дороги, которые строятся и реконструируются на новых территориях, создаются исключительно на средства города в рамках Адресной инвестиционной программы.

"По планам нашего департамента, в текущем году подведомственные нам организации сдадут около 30 километров новых дорог", – сказал Жидкин. При этом он отметил актуальность нового проекта, и власти будут следить за этапами его реализации.

Ранее СМИ сообщили, что вдоль южной части МКАД может появиться платный дублер. Инвестировать в проект намерена группа компаний "Регион".

Протяженность дороги от Солнцево через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного составит 53 километра. Максимальная скорость движения составит 120 километров в час.

Стоимость проекта оценивается в 86,7 миллиарда рублей. Строительство трассы может завершиться к осени 2026 года.