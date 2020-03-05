СМИ сообщили о планах строительства дублера МКАД

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Платный скоростной дублер МКАД может появиться к югу от Москвы. Инвестировать в проект намерена группа компаний "Регион", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации издания, соглашение с правительством Московской области подписано в феврале. Стоимость проекта оценивается в 86,7 миллиарда рублей. Срок сдачи трассы – осень 2026 года.

Трасса протяженностью 53 километра протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Ее ширина составит от четырех до восьми полос, максимальная скорость движения – 120 километров в час.

На строительные работы отводится пять лет после получения всех земельных участков, изъятием которых займутся власти Подмосковья. Однако строительство может составить 10 лет из-за долгих процедур изъятия.

Стоимость проезда на легковушке или мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется примерно в 500 рублей. Водителям грузовиков придется заплатить до 1 470 рублей.

Дорога позволит воспользоваться двумя новыми въездами в Москву: по Юго-Восточной и Северо-Восточной хордам. Время в пути от населенных пунктов области до аэропортов Домодедово и Жуковский сократится в 2,5 раза.

В свою очередь, глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что планов по строительству платных дорог в ТиНАО нет.

"В ТиНАО активно строятся дороги. Только в этом году на присоединенных территориях планируется построить 30 километров дорог", – отметил Жидкин.

При этом он подчеркнул, что эти дороги возводятся за счет средств бюджета и будут доступны всем автомобилистам без какой-либо оплаты.

"Эти дороги свяжут существующие крупные трассы и снизят загруженность МКАД и вылетных магистралей", – подчеркнул Жидкин.

Ранее сообщалось о планах продлить Северо-Восточную хорду от Лухмановской улицы до границы с Московской областью. На участке предусмотрены многоуровневые развязки, реконструированы и построены новые дороги.