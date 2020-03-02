Свыше 80 километров трассы М1 "Беларусь" отремонтируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участки трассы М1 "Беларусь" отремонтируют до конца текущего года. Общая протяженность дороги составит более 81 километра, проинформировали в пресс-службе ГК "Автодор".

"Под ремонт попадут участки с 17-го по 32-й километр в Московской области и с 215-го по 278-й километр в Смоленской области. Дорожникам предстоит заменить старое покрытие на новое с использованием современных укрепляющих добавок", – говорится в сообщении.

Кроме того, на участках намерены обустроить водоотвод с проезжей части и отремонтировать обочины. Также ремонтники установят новые знаки и нанесут разметку.

Отмечается, что в 2020 году запланирован старт капремонта участка трассы с 278 по 298-й километр в Смоленской области. Там намерены заменить дорожное полотно, расширить полосы движения, а также построить новые для поворота и разгона.

"Одним из самых крупных объектов ремонтной кампании этого года станет Молодогвардейская развязка, которая имеет ключевое значение для транспортной системы Московского региона, соединяя МКАД и обход Одинцово", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно о том, что ремонтный сезон в столице начался раньше из-за аномально теплой погоды. Сообщалось, что специалисты уже приступили к подготовительным работам по ремонту дорог.