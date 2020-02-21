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Москва 24

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Город

15:27

Ремонтный сезон в столице начался раньше из-за аномально теплой погоды

город дороги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в столице приступили к подготовительным работам по ремонту дорог.

Так, в ночь с 20 на 21 февраля начался ремонт мостовых сооружений на шести городских объектах. Среди них путепровод Дмитровский, путепровод Капотня – Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада – съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, эстакада Варшавская и Бесединский мост.

Также в столице в настоящий момент ремонтируют гидроизоляционный слой, а также работают над стяжками мостового сооружения. Отмечается, что всего в этом году планируется отремонтировать почти 20 миллионов квадратных километров дорог.

Бирюков отметил, что в 2020 году работы начались раньше, чем когда-либо в истории Москвы.

"В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погодные условия уже позволяют приступить к работам по текущему ремонту объектов улично-дорожной сети", – сказал Бирюков.

28 января президиум правительства Москвы поставил задачу по комплексному благоустройству 45 столичных улиц и других общественных пространств. Общая площадь территории, на которой проведут работы, составит 740 гектаров.

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