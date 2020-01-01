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66 километров подъездных дорог к СНТ отремонтировали в 2019 году, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что это позволило обеспечить улучшенной транспортной инфраструктурой около 100 тысяч человек, в том числе 72 тысяч москвичей, имеющих земельные участки в 230 СНТ.

Строительство и реконструкцию этих дорог ведет Государственное казенное учреждение Москвы "Развитие Московского региона", а средства выделяются из городского бюджета.

Капремонт подъездных дорог продолжат в 2020 году. Уже сейчас ведутся проектно-изыскательские работы на ремонт и строительство 30 подъездных дорог протяженностью 43,95 километра к садовым товариществам в 14 муниципальных образованиях Подмосковья.

В ТиНАО построят 29,59 километра газовых сетей. Одобрены проекты планировки газопроводов высокого давления на территории поселений Филимонковское, Марушкинское, Десеновское, Сосенское, Воскресенское, Первомайское, Щаповское и Краснопахорское.