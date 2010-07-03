В России упростили взыскание долгов с дачников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Процедура взыскания задолженности с дачников упрощена. Изменения в Гражданский процессуальный кодекс вступили в силу, сообщает "Российская газета".

Раньше для взыскания долгов садоводческим товариществам нужно было подавать иск в суд, а сейчас достаточно обратиться в мировой суд для выдачи приказа. Заявитель направит документ в банк, после чего деньги спишут со счета или карты дачника.

Как рассказал исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, около 90 процентов дачников вовремя платят все обязательные взносы. Но 10 процентов остаются должниками. У многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей.

С начала 2019 года новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества оставил только два вида взносов – членские и целевые. Перечислять взносы на счета СНТ можно только безналично.

Членские взносы обязаны платить как члены садоводческого или огороднического товарищества, так и индивидуальные садоводы-огородники. Последние теперь участвуют в общих собраниях членов объединений и голосуют по всем вопросам насчет взносов. В Подмосковье при досрочной оплате взносов дачники получают скидку.