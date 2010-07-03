Спасатели дали рекомендации по подготовке дачи к зиме

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Специалисты МЧС советуют обесточить дачный дом при подготовке к зиме. Это позволит избежать возгорания при скачке электроэнергии в сети, сообщает "Вечерняя Москва".

Дачникам рекомендуют выключить счетчик, выкрутить предохранители и посмотреть, чтобы рядом в периметре полуметра не было легковоспламеняющихся предметов.

Газ следует отключить на входе, а не просто перекрыть подачу к газовым приборам внутри дома. Все газовые баллоны лучше вынести из дома.

На участке необходимо удалить сухие ветки, мусор, разобрать легкие летние парники. Сжигать траву и листья, специалисты советуют, в металлических емкостях, закрывающихся крышкой.

Отметим, что 56% россиян рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений. Чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов за город ездят 32% опрошенных.

62% респондентов выезжают на дачу в летний сезон. Из них 20% бывают за городом еженедельно, 8% живут на даче все лето.