Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:40

Спасатели дали рекомендации по подготовке дачи к зиме

общество безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты МЧС советуют обесточить дачный дом при подготовке к зиме. Это позволит избежать возгорания при скачке электроэнергии в сети, сообщает "Вечерняя Москва".

Дачникам рекомендуют выключить счетчик, выкрутить предохранители и посмотреть, чтобы рядом в периметре полуметра не было легковоспламеняющихся предметов.

Газ следует отключить на входе, а не просто перекрыть подачу к газовым приборам внутри дома. Все газовые баллоны лучше вынести из дома.

На участке необходимо удалить сухие ветки, мусор, разобрать легкие летние парники. Сжигать траву и листья, специалисты советуют, в металлических емкостях, закрывающихся крышкой.

Отметим, что 56% россиян рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений. Чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов за город ездят 32% опрошенных.

62% респондентов выезжают на дачу в летний сезон. Из них 20% бывают за городом еженедельно, 8% живут на даче все лето.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика