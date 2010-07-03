Более половины россиян рассматривают дачу как место для отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

56% россиян рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов за город ездят 32% опрошенных. За последние 14 лет этот показатель снизился с 60%.

62% респондентов выезжают на дачу в летний сезон. Из них 20% бывают за городом еженедельно, 8% живут на даче все лето. Только 21% россиян выезжает на дачу лишь 3-4 раза за летний период.

31% респондентов предпочитают заниматься садом и огородом, 26% приезжают за город, чтобы отдохнуть, и еще 26% устраивают пикники и жарят шашлыки.

71% собственников дач, наряду с отдыхом, выращивают сельхозпродукты для собственного потребления. 34% предпочитают заниматься декоративным обустройством дома и участка.

Опрос проводился 10 июля среди 1600 респондентов методом телефонного интервью. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, у которых нет дачи, мечтает ее приобрести, причем чаще всего (76%) об этом задумываются молодые люди до 24 лет.