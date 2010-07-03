Большинство россиян младше 24 лет мечтает о даче

14:34
14:34
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Большинство россиян, у которых нет дачи, мечтает ее приобрести, причем чаще всего (76%) об этом задумываются молодые люди до 24 лет. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По данным ВЦИОМ, за последние пять лет владельцев дач в России стало меньше на 4%. Таким образом, их число снизилось до 42% населения.
Если две трети опрошенных представителей молодежи хотели бы иметь загородный дом, то 81% россиян старше 60 лет заявили, что не планируют приобретать дачи или участки. Желающие купить дачу рассказали, что планируют выращивать там овощи и фрукты, отдыхать на свежем воздухе или заниматься ландшафтным дизайном.
19% респондентов объяснили отказ от покупки дачи отсутствием денег. Примерно столько же отметили, что и так живут в частном доме. Еще 16% в качестве причины отказа назвали проблемы со здоровьем.
Кроме того, как выяснилось в ходе опроса, 68% участников не стали бы покупать дачу, расположенную дальше чем за 50 километров от места проживания. Они также выразили пожелание, чтобы дача была оборудована электричеством, газом, водопроводом и канализацией.
Ранее сообщалось, что Госдума продлила дачную амнистию до 1 марта 2021 года. Согласно данным Росреестра, дачной амнистией, стартовавшей в 2006 году, уже воспользовалось более 13 миллионов россиян. По мнению главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова, продление амнистии будет иметь положительный эффект.
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