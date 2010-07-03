Госдума продлила дачную амнистию

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госдума в ходе последнего заседания весенней сессии в третьем чтении приняла закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Предусматривается комплексное упрощение порядка оформления гражданами своих прав на жилую недвижимость. Предлагается разрешить до 1 марта 2021 года в упрощенном порядке осуществление государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, построенный на участке, предназначенном для ведения садоводства.
Учет предлагается осуществлять на основе технического плана объекта недвижимости и правоустанавливающего документа на участок, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) не зарегистрировано право заявителя на участок.
В этом случае сведения об объекте недвижимости (кроме сведений о его площади и местоположении) указываются в техническом плане на основании проектной документации или декларации об объекте недвижимости.
Наличие уведомления о строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также уведомления о завершении строительства/реконструкции не потребуется.
Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав на жилой или садовый дом в данном случае будет проводиться вне зависимости от соблюдения требований о включении участков в предусмотренные ПЗЗ территориальные зоны, в отношении которых утверждены регламенты о строительстве объектов ИЖС или садовых домов.
Во время экспертизы документов для учета дома в упрощенном порядке на государственных регистраторов прав возлагается обязанность проверить соответствие документов сведениям, которые содержатся в ЕГРН, и параметрам объектов недвижимости.
В июне этого года сообщалось, что дачной амнистией, которая началась в 2006 году, воспользовалось более 13 миллионов россиян. Такие цифры приводил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов, который отметил, что продление дачной амнистии принесет положительный эффект. Он уточнил, что с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года дачной амнистией воспользовалось более 170 тысяч человек.
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