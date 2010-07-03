Дачной амнистией воспользовались 13 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дачной амнистией, стартовавшей в 2006 году, воспользовались уже более 13 миллионов россиян. Такие цифры привел глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов. По его мнению, продление дачной амнистии принесет положительный эффект, пишет News.ru.

Как уточнил глава Федеральной кадастровой палаты, только с 1 августа 2018 года по 1 марта 2019 года дачной амнистией воспользовались свыше 170 тысяч человек. "К концу этого года, я думаю, что еще несколько сотен тысяч человек оформят свою недвижимость", – предположил Тухтасунов.

Он напомнил, что постановка недвижимости на кадастровый учет – это личное право граждан. Тем не менее, подчеркнул руководитель ведомства, оформление земли в собственность позволит быть уверенными в сохранности имущества и при необходимости защитить свои права на него.

Ранее сообщалось, что дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. Обсудив этот вопрос с представителями всех фракций Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона.

В середние мая глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии на три года – до 1 марта 2022 года.

Кроме того, правительство РФ упростило порядок признания садовых домов жилыми и прописку на дачах. Многие владельцы садовых участков строят на них дома не для отдыха летом, а для круглогодичного проживания. Прежде регистрация в таких домах была запрещена. Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, который позволяет переводить садовые дома в категорию жилых и наоборот. Это означает, что граждане РФ получат право регистрироваться там по месту проживания.