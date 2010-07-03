Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

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Перед началом дачного сезона Федеральная кадастровая палата дала несколько советов тем, кто хочет купить дачу и не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Продавать недвижимость имеет право только ее собственник, напомнили специалисты. Перед сделкой он должен показать свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН. "Эти правоудостоверяющие документы юридически равноправны", – отметила замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова. Она также посоветовала покупателям подстраховаться и самим заказать выписку из ЕГРН.

Кроме того, следует помнить, что недвижимость, приобретенная в браке, считается общей собственностью, подчеркнули эксперты. В связи с этим необходимо получить нотариально заверенное согласие на сделку от второго супруга. Особо бдительными специалисты рекомендуют быть в том случае, когда продавец действует по доверенности от лица собственника. К этой схеме нередко прибегают мошенники. Проверить, является ли доверенность подлинной, можно у нотариуса.

"Обратите внимание на вид разрешенного использования участка", – посоветовала Марина Семенова. Если речь идет о земле "под строительство индивидуального жилого дома", то владелец имеет право возвести там дом со всеми коммуникациями. Однако на участке "для ведения подсобного хозяйства" разрешается построить лишь теплицу или курятник, отметила замглавы Кадастровой палаты.

К числу наиболее распространенных проблем эксперты также отнесли ситуацию, когда увиденное расходится с описанным в документах. Например, постройки частично стоят на чужом участке или расположены с нарушением строительных и санитарных норм. В этих случаях соседи могут подать в суд, предупредили специалисты. Чтобы этого избежать, в Кадастровой палате рекомендовали осмотреть дачу вместе с кадастровым инженером, который проверит границы участка.

Ранее сообщалось, что дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. Обсудив этот вопрос с представителями всех фракций Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона.