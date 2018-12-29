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18:35

Правительство упростило прописку на дачах

власть недвижимость

18:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ упростило порядок признания садовых домов жилыми и прописку на дачах. Постановление об этом было опубликовано на сайте кабмина 29 декабря.

Как сказано в документе, многие владельцы садовых участков строят на них дома не для отдыха летом, а для круглогодичного проживания. Прежде регистрация в таких домах была запрещена.
Однако с 1 января 2019 года вступает в силу закон, который позволяет переводить садовые дома в категорию жилых и наоборот. Это означает, что граждане РФ получат право регистрироваться там по месту проживания.

Отмечается, что отныне органы местного самоуправления должны будут признавать садовый дом жилым в упрощенном заявительном порядке, то есть без решения специальной комиссии, а на основании поданных документов.

В 2018 году Госдума также продлила "дачную амнистию" до марта 2020 года. Депутаты приняли в окончательном чтении закон, продлевающий сроки оформления права на индивидуальные жилые дома по упрощенной процедуре.

власть недвижимость

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