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13:01

"Дачную амнистию" продлят до 1 марта 2020 года

власть общество

13:01

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что планирует продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года.

"Я дал соответствующее поручение по подготовке проекта федерального закона", – приводит слова Медведева ТАСС.

Премьер уточнил, что были проведены встречи с представителями всех фракций Госдумы, на которых обсуждался вопрос продления "дачной амнистии".

"Считаю возможным продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года", – отметил он.

Ранее правительство РФ упростило порядок признания садовых домов жилыми и прописку на дачах. Многие владельцы садовых участков строят на них дома не для отдыха летом, а для круглогодичного проживания. Прежде регистрация в таких домах была запрещена.

Однако с 1 января 2019 года вступил в силу закон, который позволяет переводить садовые дома в категорию жилых и наоборот. Это означает, что граждане РФ получат право регистрироваться там по месту проживания.

власть общество

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