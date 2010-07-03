Налоговые льготы могут ввести для садоводов и огородников

Депутаты Госдумы от "Единой России" Николай Николаев и Олег Валенчук внесли в нижнюю палату парламента законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников, сообщает Агентство "Москва".
Сейчас лица, которые индивидуально занимаются садоводством и огородничеством, должны вносить плату за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, а также текущий и капитальный ремонт объектов.
Взносы членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких организаций. По этой причине депутаты предлагают распространить на них указанные налоговые льготы.
Также законопроект предлагает уточнить понятие объекта недвижимости, который относится к жилому дому.
С 1 января вступил в силу новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях. Самое главное, что дают изменения в законодательстве, – позволяют законно прописаться людям на дачах.
Вместо обозначения "дача" осталось понятие "жилой дом". При этом он должен соответствовать всем требованиям для постоянного проживания. То есть это должно быть капитальное отапливаемое строение со всеми коммуникациями. В летнем домике прописаться будет нельзя.
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