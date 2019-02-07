Дачам в России пришел конец

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 января 2019 года в силу вступил новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях. В четверг, 7 февраля, Госдума в первом чтении планирует рассмотреть изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые связаны с "дачной реформой".

Самое главное, что дают изменения в законодательстве, – позволяют законно прописаться людям на дачах. Также в связи с вступлением в силу нового закона в настоящий момент осталось только два вида организации дачных товариществ – садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ).

Вместо обозначения "дача" осталось понятие "жилой дом". При этом он должен соответствовать всем требованиям для постоянного проживания. То есть это должно быть капитальное отапливаемое строение со всеми коммуникациями. В летнем домике прописаться будет нельзя.

Как рассказал "Российской газете" гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин, закон не обязывает дачников срочно что-то предпринимать в связи с тем, что такая организационно-правовая форма, как дачное некоммерческое товарищество, больше не предусмотрена.

"Переходными положениями предусмотрено, что до приведения уставов ДНТ в соответствие с новым законом, к ним применяются положения о садоводческих некоммерческих товариществах", – уточнил он.

При этом учредительные документы, а также изменение наименования ДНТ подлежат приведению в соответствие с законом при первом изменении учредительных документов. При этом дачникам не надо вносить изменения в правоустанавливающие и иные документы или менять ранее выданные свидетельства о собственности.