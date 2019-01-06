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14:31

Дачников обязали уведомлять местные власти о перестройке домов

власть общество

14:31

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Фото: ТАСС/Дмитрий Клеопатров

Владельцы земельных участков обяжут уведомлять местные власти о планах по строительству и реконструкции домов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Росреестр.

Если работы начались до 4 августа 2018 года, дачники должны подать документы до 1 марта. В дальнейшем уведомительный порядок станет обязательным.

Уведомление местная администрация рассмотрит в течение семи рабочих дней. После завершения строительства владелец также обязан передать технический план.

При отсутствии уведомления могут возникнуть проблемы при регистрации прав собственности. Кроме того, жилой дом или садовую постройку могут признать самостроем.

С 1 января вступил в силу новый закон о ведении садоводства и огородничества в личных целях. Самое главное, что дают изменения в законодательстве, – позволяют законно прописаться людям на дачах.

власть общество

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