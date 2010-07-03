Россияне рассказали, как будут отдыхать этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты онлайн-сервиса UFS.Travel выяснили, сколько россиян поедет в отпуск летом и какие места для отдыха они выбирают чаще всего, передает РИА Новости.

В отпуск собираются отправиться только 52% россиян. Четверть из них собирается отдохнуть в России. За границу отправятся 18% участников исследования. На даче время проведут 9% опрошенных.

Еще 40% пользователей сервиса сказали, что отдыхать этим летом не будут. Около 8% еще не определились, уйдут ли в отпуск.

На курорты Крыма и Краснодарского края поедут 47% запланировавших отпуск на ближайшие два месяца. Сельский туризм предпочитают 20% опрошенных, в горы и на природу собираются отправиться 13% россиян. Еще 7% решили навестить друзей, а 13% – отправиться в экскурсионную поездку по российским городам.

Ранее эксперты проанализировали цены на отдых в приморских городах и пришли к выводу, что самыми дешевыми зарубежными курортами этим летом стали Турция, Грузия, Болгария, Греция, Черногория и Кипр.

Отдохнуть вдвоем в этих странах можно за 50 тысяч рублей с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Крыму минимальный бюджет такого отдыха составляет 53 356 рублей.

Похожий опрос был опубликован в начале июня. Специалисты выяснили, сколько россиян планируют уйти в отпуск летом. Выяснилось, что большинство жителей России (52 процента) не пойдут в отпуск. Большинство (32 процента) приняли такое решение, потому что только недавно устроились на новую работу. 15 процентов россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности.

Еще 14 процентов респондентов отметили, что не будут отдыхать из-за невозможности оставить рабочие дела. Каждый десятый при этом сообщил, что не хочет терять зарплату. При этом 3 процента опрошенных заявили, что в их фирмах не принято уходить в отпуск.